Серхио Перес стал победителем этапа Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.
Вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.
ТАСС, 30 апреля. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Азербайджана — четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гонка прошла в воскресенье в Баку.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, также представляющий «Ред Булл». Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».
Следующий этап пройдет с 5 по 7 мая в США.