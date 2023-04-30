Серхио Перес стал победителем этапа Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

ТАСС, 30 апреля. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Азербайджана — четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гонка прошла в воскресенье в Баку.