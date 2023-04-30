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16:04 (мск), источник: ТАСС

Серхио Перес стал победителем этапа Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 апреля. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Азербайджана — четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гонка прошла в воскресенье в Баку.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, также представляющий «Ред Булл». Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Следующий этап пройдет с 5 по 7 мая в США.

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