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00:23 (мск), источник: ТАСС

Пилот команды «Ред Булл» Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами «Формулы-1»

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».

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Источник: Reuters

ТАСС, 7 мая. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в ночь на воскресенье стал победителем квалификации пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами.

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».

За 1 минуту и 35 секунд до окончания квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако разбил болид, из-за чего на трассе появились красные флаги, а остальные гонщики не смогли завершить квалификацию.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 22:30 мск.

Гран-при Майами появился в календаре «Формулы-1» в прошлом году. Длина трассы составляет 5,41 км. В 2022 году гонку в Майами выиграл действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». В квалификации к предстоящей гонке он занял девятое место.

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