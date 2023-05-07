Пилот команды «Ред Булл» Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами «Формулы-1»

ТАСС, 7 мая. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в ночь на воскресенье стал победителем квалификации пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами.

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».

За 1 минуту и 35 секунд до окончания квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако разбил болид, из-за чего на трассе появились красные флаги, а остальные гонщики не смогли завершить квалификацию.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 22:30 мск.