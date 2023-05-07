Пилот команды «Ред Булл» Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами «Формулы-1»
Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».
Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».
ТАСС, 7 мая. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в ночь на воскресенье стал победителем квалификации пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами.
Второе место занял испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Третьим стал его соотечественник Карлос Сайнс из «Феррари».
За 1 минуту и 35 секунд до окончания квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако разбил болид, из-за чего на трассе появились красные флаги, а остальные гонщики не смогли завершить квалификацию.
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 22:30 мск.
Гран-при Майами появился в календаре «Формулы-1» в прошлом году. Длина трассы составляет 5,41 км. В 2022 году гонку в Майами выиграл действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». В квалификации к предстоящей гонке он занял девятое место.