Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1»

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал третью победу в нынешнем сезоне. Гонщики команды «Ред Булл» в четвертый раз в сезоне и в 26-й раз в истории заняли два первых места в одной гонке.
В общем зачете первое место после пяти этапов занимает Ферстаппен, который набрал 119 очков. Вторым идет Перес (105 очков), третьим — Алонсо (75).
Следующий этап, Гран-При Эмилии-Романьи, пройдет с 19 по 21 мая в Имоле (Италия).