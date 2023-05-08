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00:19 (мск), источник: ТАСС

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1»

ТАСС, 8 мая. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ночь на понедельник стал победителем Гран-при Майами — пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Источник: Reuters

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал третью победу в нынешнем сезоне. Гонщики команды «Ред Булл» в четвертый раз в сезоне и в 26-й раз в истории заняли два первых места в одной гонке.

В общем зачете первое место после пяти этапов занимает Ферстаппен, который набрал 119 очков. Вторым идет Перес (105 очков), третьим — Алонсо (75).

Следующий этап, Гран-При Эмилии-Романьи, пройдет с 19 по 21 мая в Имоле (Италия).

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