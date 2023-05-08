Карлос Сайнс: «В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки»

«Я был немного удивлен тем, с какими трудностями мы столкнулись при работе с шинами “хард” после того, как проехал очень хороший первый отрезок на “медиуме”. Мы пытались обойти Фернандо Алонсо за счет андерката, и это сработало, но в результате нам пришлось сильно атаковать и нагружать шины на протяжении 3−4 кругов, чтобы андеркат сработал.



По какой-то причине в нашей машине вообще нет никакой гибкости относительно того, как сильно мы можем на ней атаковать. Всю оставшуюся гонку мне пришлось ехать ниже предельных возможностей — так было нужно делать, если я хотел вообще добраться до финиша. И с учетом ветра и жесткой работы машины с шинами на данный момент отрезок на “харде” получился очень тяжелым.



В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки. Все начинается, как только ты проезжаешь круг в атакующем режиме — ты проезжаешь один хороший круг, а уже на следующем круге темп падает на 0,3 секунды.



Мы пошли на тактику с андеркатом и она сработала. Просто сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что с текущим состоянием нашего болида у нас почти нет возможности проявлять гибкость в отношении стратегии с более ранним или более поздним пит-стопом.



Так что мы просто ограничены в своих возможностях. Но с точки зрения стратегии это решение было правильным. Сейчас, постфактум, мы понимаем, что никогда бы не смогли финишировать впереди Алонсо. Эта гонка показала, что нас ждет много работы», — рассказал Сайнс.