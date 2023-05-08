Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Лестер
20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Ноттингем Форест
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:30
Сиэтл
Даллас
72
Все события
16:19 (мск), источник: Sports.Ru

Карлос Сайнс: «В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Майами, признав, что команда провалила этап с точки зрения скорости.

Наверх
Источник: Reuters

«Я был немного удивлен тем, с какими трудностями мы столкнулись при работе с шинами “хард” после того, как проехал очень хороший первый отрезок на “медиуме”. Мы пытались обойти Фернандо Алонсо за счет андерката, и это сработало, но в результате нам пришлось сильно атаковать и нагружать шины на протяжении 3−4 кругов, чтобы андеркат сработал.

По какой-то причине в нашей машине вообще нет никакой гибкости относительно того, как сильно мы можем на ней атаковать. Всю оставшуюся гонку мне пришлось ехать ниже предельных возможностей — так было нужно делать, если я хотел вообще добраться до финиша. И с учетом ветра и жесткой работы машины с шинами на данный момент отрезок на “харде” получился очень тяжелым.

В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки. Все начинается, как только ты проезжаешь круг в атакующем режиме — ты проезжаешь один хороший круг, а уже на следующем круге темп падает на 0,3 секунды.

Мы пошли на тактику с андеркатом и она сработала. Просто сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что с текущим состоянием нашего болида у нас почти нет возможности проявлять гибкость в отношении стратегии с более ранним или более поздним пит-стопом.

Так что мы просто ограничены в своих возможностях. Но с точки зрения стратегии это решение было правильным. Сейчас, постфактум, мы понимаем, что никогда бы не смогли финишировать впереди Алонсо. Эта гонка показала, что нас ждет много работы», — рассказал Сайнс.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь