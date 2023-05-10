«Астон Мартин» близок с соглашению с «Хондой»

В конце прошлого года «Хонда» проявила свой интерес к новым правилам в ФИА и получила предложения от нескольких команд о сотрудничестве.

Новый проект японской команды нуждался в новом партнёре, когда стало известно, что «Ред Булл» будет работать с «Фордом» над новым собственным двигателем Формулы-1 к 2026 году.