Хорнер: две команды проявили интерес к двигателям «Ред Булл»

«Я думаю, что сначала мы сосредоточимся на концерне “Ред Булл” и не будем поставлять двигатели другим командам. Расширение на данном этапе было бы перенапряжением себя. Мы знаем, что на наши двигатели на рынке есть большой спрос — по крайней мере, две команды проявили интерес. Но на данный момент мы не готовы.



Однако, если мы захотим, у нас есть возможность делать двигатели для других команд, но в первые пару лет лучше сосредоточиться на командах “Ред Булл” и “Альфа Таури”. Мы должны полностью запустить бизнес, наладить поставки и создать конкурентоспособную среду», — сказал Хорнер в интервью порталу RacingNews365.



Напомним, ранее стало известно, что компания «Форд» вступит в сотрудничество с австрийской командой с 2026 года, а двигатели будут называться Red Bull Ford Powertrains.