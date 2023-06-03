Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Интер
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
31
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
22
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
30
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
02
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Все события
18:48 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»

Гонка пройдет в воскресенье.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в субботу выиграл квалификацию седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Этап проходит на автодроме «Барселона-Каталунья».

Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим стал британец Ландо Норрис из команды «Макларен».

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Среди действующих пилотов в Испании также побеждали Ферстаппен (2016, 2022) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь