Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»

ТАСС, 3 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в субботу выиграл квалификацию седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Этап проходит на автодроме «Барселона-Каталунья».

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Среди действующих пилотов в Испании также побеждали Ферстаппен (2016, 2022) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).