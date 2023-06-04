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17:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании», Хэмилтон финишировал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании».

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Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всех 66 кругов. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес», отставание +24,090 секунды), на третьей строчке — его соотечественник и партнер по команде Джордж Расселл (+32,389).

Ферстаппен одержал третью победу подряд и выиграл пятую гонку в сезоне-2023. Нидерландец продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1», на его счету 170 очков после 7 этапов. Ближайший преследователь Ферстаппена и его партнер по команде Серхио Перес, финишировавший в Испании четвертым, отстает от лидера личного зачета на 53 очка.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 287 очками. Второе место занимает «Мерседес», у которого 152 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

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