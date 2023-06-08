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19:50 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: гонщику Мазепину запретили въезд в Великобританию

Бывший пилот «Формулы-1» должен был посетить страну, чтобы начать переговоры с гоночными командами.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 июня. Лондонский суд отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

3 мая в команде Мазепина сообщили ТАСС, что гонщик обратился в суд Великобритании с намерением добиться отмены введенных против него санкций.

По информации Bloomberg, Мазепину было необходимо посетить Великобританию, чтобы начать переговоры с гоночными командами. Агентство отмечает, что в стране базируются около 70% гоночных команд, а любое промедление может помешать Мазепину возобновить карьеру в «Формуле-1» в сезоне-2023/24.

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в «Формуле-1», в других чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), тренировках, занятиях, а также для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию FIA.

Единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин провел в 2021 году в составе команды «Хаас». Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года «Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС. 22 апреля агентство The Canadian Press сообщило, что Мазепин намерен добиться отмены введенных против него санкций со стороны Канады.

1 марта 2022 года Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ограничения для пилотов.

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