Формула-1 прояснила вероятность отмены Гран-при Канады из-за пожаров в стране

Рисков отмены этапа сейчас нет. Об этом информирует RaceFans.

Сообщается, что представители Формулы-1 активно мониторят ситуацию в стране и на данный момент не видят никаких рисков для проведения этапа. Отмечается, что пожары полыхают примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале, где проходит Гран-при, уже начало улучшаться.