Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за «Феррари»

«Моё решение будет зависеть от того, насколько мы (“Ред Булл”. — Прим. “Чемпионата”) будем конкурентоспособны к 2028 году. Мне кажется, нам будет крайне трудно остаться доминирующим проектом на столь длительный отрезок времени. Часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. Я знаю, что “Феррари” имеет уникальную историю в Формуле-1. Это команда, за которую было бы здорово гоняться. Тем не менее я всегда говорил себе, что просто хочу выступать на сильнейшей машине», — приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.