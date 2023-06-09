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20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за «Феррари»

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в Формуле-1 после 2028 года, когда у него закончится контракт с «быками».

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Источник: Reuters

«Моё решение будет зависеть от того, насколько мы (“Ред Булл”. — Прим. “Чемпионата”) будем конкурентоспособны к 2028 году. Мне кажется, нам будет крайне трудно остаться доминирующим проектом на столь длительный отрезок времени. Часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. Я знаю, что “Феррари” имеет уникальную историю в Формуле-1. Это команда, за которую было бы здорово гоняться. Тем не менее я всегда говорил себе, что просто хочу выступать на сильнейшей машине», — приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.

Напомним, Ферстаппен является лидером личного зачёта текущего чемпионата мира Формулы-1, имея в своём активе 170 очков после семи этапов.

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