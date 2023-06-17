Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Ферстаппен показал в лучшем из кругов время 1 минута 23,106 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари» с отставанием в 0,291 секунды, а третьим — испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,377).

Партнер Леклера по «Феррари» испанец Карлос Сайнс, несмотря на то, что разбил болид в аварии, занял пятое место (+1,659). Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал 10-е время (+1,981).