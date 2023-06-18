Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

ТАСС, 18 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, по разу в Канаде побеждали Алонсо и Ферстаппен.