Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»
Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды «Хаас», третьим — испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды «Хаас», третьим — испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
ТАСС, 18 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады.
Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды «Хаас». Третьим стал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.
Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, по разу в Канаде побеждали Алонсо и Ферстаппен.