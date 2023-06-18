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00:28 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды «Хаас», третьим — испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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Источник: Reuters

ТАСС, 18 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады.

Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды «Хаас». Третьим стал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, по разу в Канаде побеждали Алонсо и Ферстаппен.

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