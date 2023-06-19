Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, догнав по количеству побед в Формуле-1 Сенну
Сегодня, 18 июня, на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале состоялась гонка девятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Канады.
Сегодня, 18 июня, на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале состоялась гонка девятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Канады.
Победителем гонки стал действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», для которой сегодняшняя победа стала юбилейной 100-й в Формуле-1.
Вторым в Монреале финишировал Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), а замкнул тройку лучших семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Для Ферстаппена это 41-я победная гонка, по этому показателю голландец догнал бразильца Айртона Сенну. Выше располагаются Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).