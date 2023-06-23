Глава Формулы-1 Доменикали: двигатели болидов станут громче в 2026 году

«Мы должны убедиться в том, что при новых правилах шум двигателя будет выше, потому что это часть наших эмоций. Это действительно то, что хотят слышать наши болельщики, и мы обязаны стремиться к этому.



Переход на более тихую электронную трансмиссию? Нет, это исключено. Нам нужен другой звук. Это музыка для наших ушей. Это правда, что, когда у нас было 12 цилиндров, это была другая частота, очень громкая. А затем 10, восемь, шесть. Просто ситуация иная. Конечно, нам нужно ориентироваться на гибриды, мы собираемся использовать гибриды в будущем», — приводит слова Доменикали RaceFans.