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13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Из-за Неймара приходится менять правила Формулы-1. Что он натворил?

Резкий рост популярности Ф-1 привёл к неожиданным проблемам.

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Источник: AP 2022

Работа новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media и прежде всего сериал Drive to Survive привели к взрывному росту популярности чемпионата мира. Однако интерес со стороны простых болельщиков и ВИПов спровоцировал новые трудности для организаторов. На потенциально опасное поведение почётных гостей обратила внимание Международная автомобильная федерация. Что же произошло на Гран-при Испании с участием гостей на стартовой решётке, включая знаменитого футболиста Неймара?

Почему футболиста и других гостей вовремя не убрали?

Прогулки по решётке — важнейшая традиция любой гоночной серии. Когда машины уже выстроились на своих будущих стартовых позициях, а механики завершают подготовку, на решётку допускают почётных гостей и журналистов. Есть возможность максимально близко увидеть машины и гонщиков, сделать фото, а если ты знаменитость, то пообщаться со знакомым пилотом или дать интервью телевизионщикам.

При этом у прогулки по решётке есть свои чёткие правила, регламент. В нём прописано, в какой момент гости получают допуск на стартовую прямую и в какой — обязаны её покинуть. Если мы говорим о соревновании высокого уровня, то в определённый момент всех «посторонних» начинают аккуратно вытеснять с решётки: обычно несколько маршалов берутся за руки, создавая живую цепочку, и таким образом направляют гостей в ворота на пит-лейн. Иногда маршалы держат в руках ленточку.

Когда машины уходят на прогревочный круг, на обочине стартовой прямой должны оставаться только механики | Источник: F1 TV

Однако на недавнем Гран-при Испании что-то пошло не так. Все возможные сроки прошли, механики отпустили болиды с домкратов, гонщики отправились на прогревочный круг — и вдруг выяснилось, что к этому моменту далеко не все гости покинули стартовую прямую. Приглядитесь к скриншоту с трансляции ниже: на нём видно, что какие-то люди стоят позади последнего ряда решётки и фотографируют уезжающие машины.

Гости фотографируют машины, уезжающие на прогревочный круг | Источник: F1 TV

Трудно сказать, как так вышло, но группу ВИПов, среди которых оказался нападающий «ПСЖ», вовремя не отправили восвояси. Кто-то оказался позади решётки, другие благоразумно остались на траве рядом с пит-уоллом и спокойно наблюдали за стартом прогревочного круга.

Неймар и другие гости наблюдают за стартом прогревочного круга | Источник: F1 TV

На следующем скриншоте мы видим, что рядом с футболистом стоит один из организаторов в белой рубашке. Он контролирует, чтобы гости хотя бы не выходили на гоночное полотно и наблюдали за болидами со стороны. Вероятно, этот человек — один из тех, кто должен был проконтролировать своевременную «эвакуацию» Неймара и компании. Полагаем, после попадания инцидента в телетрансляцию организатора и его коллег ждал непростой разговор…

Организатор, не «выгнавший» Неймара, следит за своими вип-гостями | Источник: F1 TV

Как отреагировала федерация?

Несмотря на то что Неймара и гостей сразу показали в трансляции, изначально никто не задумался, что здесь что-то не так. Ну, Неймар, ну смотрит за машинами — мало ли, может, в «Либерти» решили таким образом разнообразить прогревочный круг и позволить нескольким ВИПам до последнего оставаться рядом с решёткой. И только недавно стало известно, что нарушение регламента всё-таки было.

По итогам заседания Всемирного совета ФИА по автоспорту федерация и её президент Мохаммед бен Сулайем сделали заявление, в котором назвали наличие гостей на решётке во время начала прогревочного круга недопустимым и опасным.

«Мы должны извлечь выводы из инцидента на Гран-при Испании. Стефано Доменикали заверил ФИА, что будут приняты меры, чтобы подобный инцидент точно не повторился. Это проблема не только Формулы-1, но также Формулы-Е и чемпионата мира по гонкам на выносливость, а также других категорий, у которых, по моему опыту, в последнее время тоже оказывалось слишком много людей на стартовой решётке. У меня нет сомнений, что во всех этих случаях промоутер прислушается к рекомендациям ФИА по безопасности. Это обязанность федерации — безопасная среда для всех. Безопасность в автоспорте — главный приоритет ФИА», — заявил бен Сулайем.

Видимо, теперь квоту на пропуска ВИП-гостей с доступом на решётку сократят, хотя подобное вряд ли порадует «Либерти» при её стремлении и дальше повышать популярность Ф-1. Ну, по крайней мере, выгонять посторонних с грида точно станут тщательнее.

Евгений Кустов

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