Хэмилтон и «Мерседес» не могут договориться о новом контракте

Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с «Мерседесом» пятилетний контракт на сумму 250 млн фунтов. Однако в «Мерседесе» не готовы пойти на такой шаг.

По условиям текущего соглашения Хэмилтон зарабатывает по 27.5 млн фунтов в год. Плюс ему полагается бонус в 15 млн фунтов в случае завоевания чемпионского титула.

В «Мерседесе» предлагают Хэмилтону однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон. Как сообщается, Хэмилтон готов рассмотреть такое предложение при условии, что в рамках соглашения станет официальным амбассадором «Мерседеса» на 10 лет и будет зарабатывать по 20 млн фунтов в год.