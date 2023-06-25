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12:46 (мск), источник: Sport24

Хэмилтон и «Мерседес» не могут договориться о новом контракте

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и «Мерседес» до сих пор не могут договориться по условиям нового контракта.

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с «Мерседесом» пятилетний контракт на сумму 250 млн фунтов. Однако в «Мерседесе» не готовы пойти на такой шаг.

По условиям текущего соглашения Хэмилтон зарабатывает по 27.5 млн фунтов в год. Плюс ему полагается бонус в 15 млн фунтов в случае завоевания чемпионского титула.

В «Мерседесе» предлагают Хэмилтону однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон. Как сообщается, Хэмилтон готов рассмотреть такое предложение при условии, что в рамках соглашения станет официальным амбассадором «Мерседеса» на 10 лет и будет зарабатывать по 20 млн фунтов в год.

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