Второй в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой стартует в Австрии

ТАСС, 30 июня. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Австрии — стартует в пятницу. Данный этап станет вторым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу будет проведена квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй — 10, третий — 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.

Уверенным лидером чемпионата в Австрию приехал двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», на его счету шесть выигранных гонок из восьми. На прошлом этапе он сравнялся с бразильцем Айртоном Сенной по победам в «Формуле-1» — на счету обоих по 41 финишу на первом месте, по этому показателю они делят пятое место в истории. Следующим ориентиром для Ферстаппена станет француз Ален Прост (51 победа), рекордсменом является британец Льюис Хэмилтон (103). В текущем сезоне нидерландец опережает ближайшего преследователя — партнера по команде мексиканца Серхио Переса — на 69 очков.

Гран-при Австрии вернулся в календарь «Формулы-1» в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), Ферстаппен (2018, 2019, 2021) и монегаск Шарль Леклер (2022). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).