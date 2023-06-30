Пилота «Формулы-1» ограбили во время отпуска в Марбелье

Вилла, арендованная гонщиком и его друзями, была ограблена, когда компания отправилась на ужин.
«Украли кучу вещей. Какие-то из них были дорогими, какие-то — не очень. Я не могу разглашать подробности в интересах следствия», — сказал Норрис.
Подруга 23-летнего британца, звезда социальной сети TikTok Дженни Димова, которая тоже стала жертвой этого инцидента, сообщила на своей странице, что лишилась одежды, обуви, драгоценностей и осталась буквально ни с чем.
В 2021 году у гонщика «Макларен» сняли с руки часы стоимостью 144 тысячи фунтов стерлингов, когда он возвращался к машине со стадиона «Уэмбли» после финала чемпионата Европы по футболу.