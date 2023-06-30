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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пилота «Формулы-1» ограбили во время отпуска в Марбелье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Британский пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Ландо Норрис стал жертвой ограбления во время отпуска после Гран-при Канады на испанском курорте Марбелья, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2022

Вилла, арендованная гонщиком и его друзями, была ограблена, когда компания отправилась на ужин.

«Украли кучу вещей. Какие-то из них были дорогими, какие-то — не очень. Я не могу разглашать подробности в интересах следствия», — сказал Норрис.

Подруга 23-летнего британца, звезда социальной сети TikTok Дженни Димова, которая тоже стала жертвой этого инцидента, сообщила на своей странице, что лишилась одежды, обуви, драгоценностей и осталась буквально ни с чем.

В 2021 году у гонщика «Макларен» сняли с руки часы стоимостью 144 тысячи фунтов стерлингов, когда он возвращался к машине со стадиона «Уэмбли» после финала чемпионата Европы по футболу.

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