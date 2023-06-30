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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту 04,391 секунды.

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Источник: Reuters

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,048), третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса (+0,190).

Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.

В субботу, 1 июля, в 13.00 по московскому времени пройдет спринт-квалификация, а в 17.30 — спринтерская гонка, которая будет давать возможность пилотам заработать дополнительные очки, но не будет определять порядок старта в воскресной гонке.

Гонка «Гран-при Австрии» состоится в воскресенье, 2 июля. Начало — в 16.00 мск.

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