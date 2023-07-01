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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл спринтерскую квалификацию Гран-при Австрии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Австрии — 10-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на автодроме в Шпильберге.

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Источник: Reuters

Время нидерландца составило 1 минуту 4,440 секунды. Следом за ним в спринте стартует его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 0,493 секунды), третьим — британец Ландо Норрис (+0,570) из «Макларена».

Далее в первой десятке расположились: 4. Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,644); 5. Карлос Сайнс («Феррари», +0,696); 6. Шарль Леклер («Феррари», +0,805); 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +0,818); 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин», +0,907); 9. Эстебан Окон («Альпин», +0,926); 10. Кевин Магнуссен («Хаас», +1,472).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» начнет спринтерскую гонку с 18-й позиции.

Спринт состоится в субботу, в воскресенье пройдет главная гонка.

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