Ферстаппен выиграл спринтерскую квалификацию Гран-при Австрии

Время нидерландца составило 1 минуту 4,440 секунды. Следом за ним в спринте стартует его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 0,493 секунды), третьим — британец Ландо Норрис (+0,570) из «Макларена».
Далее в первой десятке расположились: 4. Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,644); 5. Карлос Сайнс («Феррари», +0,696); 6. Шарль Леклер («Феррари», +0,805); 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +0,818); 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин», +0,907); 9. Эстебан Окон («Альпин», +0,926); 10. Кевин Магнуссен («Хаас», +1,472).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» начнет спринтерскую гонку с 18-й позиции.
Спринт состоится в субботу, в воскресенье пройдет главная гонка.