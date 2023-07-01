Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии «Формулы-1»

ТАСС, 1 июля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринта на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Австрии. Гонка прошла в субботу.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке. Очки в таблицу чемпионата мира получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым — один. Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Ферстаппен. Вторым будет стартовать монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третьим — Сайнс.

В общем зачете чемпионата мира Ферстаппен укрепил лидерство, нидерландец набрал 203 очка. Вторым идет Перес (133 очка), третьим — испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (121).