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19:40 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии «Формулы-1»

Второе место занял мексиканец Серхио Перес, третье — испанец Карлос Сайнс.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 июля. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринта на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Австрии. Гонка прошла в субботу.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке. Очки в таблицу чемпионата мира получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым — один. Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Ферстаппен. Вторым будет стартовать монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третьим — Сайнс.

В общем зачете чемпионата мира Ферстаппен укрепил лидерство, нидерландец набрал 203 очка. Вторым идет Перес (133 очка), третьим — испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (121).

Гран-при Австрии вернулся в календарь «Формулы-1» в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали британец Льюис Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), Ферстаппен (2018, 2019, 2021) и Леклер (2022). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).

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