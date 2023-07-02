Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1»
Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.
Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Формула-1» заключила новое соглашение о проведении Гран-при Австрии, сообщается на сайте гоночной серии.
Текущее соглашение рассчитано до 2027 года. Согласно новому контракту этап в Шпильберге останется в календаре «королевских гонок» до 2030 года.
Автодром в Шпильберге принимает этап с 1970-х годов (1970−1987, 1997−2003, 2014−2023). Гонка Гран-при 2023 года состоится в воскресенье, начало — 16:00 мск. Действующим победителем является монегаск Шарль Леклер из «Феррари».