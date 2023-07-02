Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1»

Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Формула-1» заключила новое соглашение о проведении Гран-при Австрии, сообщается на сайте гоночной серии.

Текущее соглашение рассчитано до 2027 года. Согласно новому контракту этап в Шпильберге останется в календаре «королевских гонок» до 2030 года.

Автодром в Шпильберге принимает этап с 1970-х годов (1970−1987, 1997−2003, 2014−2023). Гонка Гран-при 2023 года состоится в воскресенье, начало — 16:00 мск. Действующим победителем является монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева счастлива как никогда. Кто виноват в ее влюбленности?
'Если нужно умереть, мы умрем': сердце Льва остановилось прямо на поле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь