Десятый этап сезона «Формулы-1» стартует в Великобритании

ТАСС, 7 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Великобритании — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Сильверстоун».

Интриги в борьбе за титул в нынешнем сезоне не предвидится — мало что может помешать нидерландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл» стать трехкратным чемпионом мира. Он выиграл семь из девяти прошедших гонок, в том числе пять последних, и опережает ближайшего преследователя, которым является его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, уже на 81 очко. А вот напарнику нидерландца будет непросто удержать второе место в личном зачете — испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») наверняка навяжут борьбу мексиканцу.

Трасса «Сильверстоун» располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.

Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе восемь раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали Алонсо (2006, 2011) и испанец Карлос Сайнс — младший (2022). В 2020 году в рамках Гран-при 70-летия победу в Сильверстоуне одержал Ферстаппен.