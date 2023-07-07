Трехкратный чемпион Формулы-1 перенес инсульт

84-летний британец, становившийся чемпионом Ф-1 в 1969, 1971 и 1973 годах, в начале июня прилетел в Иорданию на свадьбу наследного принца страны Хуссейна. Стюарта стало плохо в номере отеля ночью накануне свадьбы.

По словам Стюарта, он проснулся ночью, чувствуя себя неважно, и упал, после чего отключился. Придя в себя, он сумел связаться сыном, который проживал в том же отеле на другом этаже. Сын отвез отца в больницу, где Стюарту оказали необходимую помощь.