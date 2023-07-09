Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании», Норрис финишировал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании».

Наверх
Источник: Reuters

Нидерландец одержал шестую победу подряд и восьмую в сезоне-2023. Вторым стал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание +3,798 секунды), на третьей строчке — Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+6,783).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 255 очками. Второе место занимает его партнер по команде Серхио Перес (156), третьим идет Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (137).

«Ред Булл» выиграл десятую гонку в нынешнем сезоне. Эта команда — единственная, которой удавалось побеждать в этом году.

«Ред Булл» возглавляет зачет Кубка конструкторов с 411 очками. Второе место занимает «Мерседес» (203), на третьей строчке — «Астон Мартин» (181).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Франция проиграла Украине в 1/4 финала молодежного Евро-2023
Гениальный план «Каролины»: почему клуб набирает россиян пачками?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь