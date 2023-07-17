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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Льюиса Хэмилтона не пустили на финал Уимблдона из-за дресс-кода

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон не смог посетить финальный матч Уимблдона-2023 из-за дресс-кода.

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Источник: Reuters

Бывший глава службы безопасности центрального корта Уимблдона Алан Чалмерс прокомментировал ситуацию с британским гонщиком.

«В мои обязанности не входило говорить Льюису Хэмилтону, что он не может пройти. Но я должен сказать, что это было правильное решение. На нём не было пиджака или галстука. Уимблдон — это не пляж в Марбелье, это крупный теннисный турнир», — приводит слова Чалмерса Welsh Online.

Исполнительный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон позднее сообщила, что конфликт удалось уладить.

«Нам удалось уладить ситуацию, и мы дали понять Льюису, что будем более чем рады видеть его в Королевской ложе в будущем, если он вернётся», — сказала Болтон.

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