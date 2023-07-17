Льюиса Хэмилтона не пустили на финал Уимблдона из-за дресс-кода
Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон не смог посетить финальный матч Уимблдона-2023 из-за дресс-кода.
Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон не смог посетить финальный матч Уимблдона-2023 из-за дресс-кода.
Бывший глава службы безопасности центрального корта Уимблдона Алан Чалмерс прокомментировал ситуацию с британским гонщиком.
«В мои обязанности не входило говорить Льюису Хэмилтону, что он не может пройти. Но я должен сказать, что это было правильное решение. На нём не было пиджака или галстука. Уимблдон — это не пляж в Марбелье, это крупный теннисный турнир», — приводит слова Чалмерса Welsh Online.
Исполнительный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон позднее сообщила, что конфликт удалось уладить.
«Нам удалось уладить ситуацию, и мы дали понять Льюису, что будем более чем рады видеть его в Королевской ложе в будущем, если он вернётся», — сказала Болтон.