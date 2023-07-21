Одиннадцатый этап сезона «Формулы-1» стартует в Венгрии

ТАСС, 21 июля. Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Венгрии — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Хунгароринг».

Безоговорочным лидером к старту венгерского этапа подходит нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший по итогам 10 гонок 255 очков. Действующий чемпион мира опережает ближайшего преследователя — своего партнера по команде мексиканца Серхио Переса — на 99 очков. «Ред Булл» безупречно проводит сезон — пилоты команды выиграли все прошедшие в этом сезоне Гран-при: в 8 гонках из 10 победил Ферстаппен, еще в 2 — Перес. Австрийская команда лидирует в Кубке конструкторов (411 очков), опережая идущий вторым «Мерседес» на 208 баллов.

Во время Гран-при Венгрии продолжатся съемки фильма Apex, главную роль в котором играет Брэд Питт. Во время 10-го этапа сезона в Великобритании гоночная машина персонажа Питта, за рулем которой находился, предположительно, британский автогонщик Янн Марденборо, в рамках съемочного процесса проехала несколько десятков метров за считанные минуты перед стартом реальной гонки. Как подчеркивало издание The Daily Telegraph, после квалификации Гран-при Великобритании 59-летний Питт сам управлял болидом, развивая скорость в 240 км/ч.

14 июля Гильдия киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) начала забастовку, в ней принимают участие порядка 160 тысяч актеров кино и телевидения, которые требуют увеличения выплат от крупных студий и стриминговых компаний. По информации портала The Race, во время Гран-при Венгрии съемки фильма Apex пройдут без участия актеров — членов SAG-AFTRA, а болидами будут управлять каскадеры.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. Гонки здесь получаются одними из самых скучных. Рекордсменом по победам в Венгрии является семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который финишировал первым здесь восемь раз (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Из действующих пилотов в Венгрии также побеждали Ферстаппен (2022), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014), немец Себастьян Феттель (2015, 2017), испанец Фернандо Алонсо (2003) и француз Эстебан Окон (2021).