Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

ТАСС, 22 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в субботу стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Соревнования проходят на автодроме «Хунгароринг».