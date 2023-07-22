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18:13 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 22 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в субботу стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Соревнования проходят на автодроме «Хунгароринг».

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис, выступающий за «Макларен».

Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 16:30 мск.

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