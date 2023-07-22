Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис.
ТАСС, 22 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в субботу стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Соревнования проходят на автодроме «Хунгароринг».
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис, выступающий за «Макларен».
Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 16:30 мск.