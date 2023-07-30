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17:37 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Нидерландец выиграл восьмую гонку подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 июля. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования прошли на автодроме «Спа-Франкоршам».

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Ферстаппен, несмотря на победу в квалификации, стартовал с шестой позиции, поскольку ранее получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач.

Ферстаппен одержал восьмую победу на этапах чемпионата мира подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари. Лидером по числу побед на этапах чемпионата мира подряд является немец Себастьян Феттель (9).

Следующий этап Гран-при пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.

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