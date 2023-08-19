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14:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Формуле-1» угрожают таксисты. «Гран-при Нидерландов» под угрозой

Протесты могут сорвать возможный бенефис Макса Ферстаппена на домашней гонке.

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Источник: Спорт-Экспресс

Четырехнедельный перерыв в чемпионате «Формулы-1» подходит к концу — уже 27 августа намечено проведение «Гран-при Нидерландов» на трассе в Зандворте. Конечно же, победитель последних восьми «Гран-при» Макс Ферстаппен на домашней трассе будет явным фаворитом. Но если соперникам будет крайне сложно помешать двукратному чемпиону мира из Нидерландов, то хороший шанс на это есть… у голландских таксистов, которые угрожают демонстрациями и перекрытием дорог, ведущих к автодрому. Конечно же, во всем виноваты деньги.

Движение могут заблокировать

Катализатором скандала стало решение муниципалитета Зандворта, в котором заявили — пропускной сертификат на территорию автодрома получат только резиденты и компании данного муниципалитета. Таксистов из других районов проинформировали, что в дни «Гран-при» им будет запрещен въезд, то есть, по сути, запретили им работать. Естественно, водителям, уже предвкушавшим хорошие доходы (ожидается по 100 с лишним тысяч зрителей во все три дня уик-энда, и многие из них наверняка воспользуются услугами такси), все это очень не понравилось.

Источник: AP 2023
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По сведениям нидерландских СМИ, особенно возмутились труженики руля из соседнего Харлема. Около 150 таксистов из этого города потребовали от муниципалитета и организаторов «Гран-при» изменить дискриминационное, по их мнению, решение. В противном случае они угрожают принять жесткие меры: в виде публичных протестов и даже блокировки подъездов к трассе. Что может привести к настоящему транспортному коллапсу с самыми неприятными последствиями. Причем не только для болельщиков, но и для персонала команд. Ведь в теории протестующие могут заблокировать в том числе и движение большого количества грузовиков с оборудованием, что грозит сбоями в гоночном расписании вплоть до срыва «Гран-при».

Да, такое развитие событий кажется не слишком вероятным, но разъяренных из-за упущенной выгоды таксистов никогда нельзя недооценивать. Конечно же, власти Зандворта могли бы не рисковать и пойти на компромисс, однако там, похоже, на ультиматумы реагировать не собираются. Как сообщил RacingNews365 представитель властей муниципалитета Вальтер Санс, никаких исключений для нерезидентов Зандворта не будет.

Источник: AP 2023

Один этап уже отменяли

«В прошлом году таксисты незаконно получили пропуска и самостоятельно въехали в деревню, что вызвало серьезные нарушения нашего плана мобильности. Мы будем строго придерживаться правил в этом году. Доступ разрешат только таксистам с действующими проездными документами», — заявил Санс. Дав понять, что если таксисты согласуют протестные акции с соответствующими органами, в частности с полицейскими, то это будет вполне законно. Отметим, что население Зандворта по данным на 2021 год составляло всего чуть более 17 тысяч человек, так что резидентов-таксистов там явно совсем немного.

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Возможный транспортный коллапс наверняка раздражает не только многочисленных «оранжевых» болельщиков, собирающихся поддержать явного лидера чемпионата Ферстаппена, но и руководство «королевы автоспорта». Напомним, что в нынешнем сезоне один этап уже был отменен — в середине мая из-за сильного наводнения в этом итальянском регионе пришлось отказаться от проведения «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Решение было принято потому, что в таких условиях безопасное проведение мероприятия невозможно. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в столь трудное время», — объяснили тогда отказ от гонок в «Формуле-1».

Сейчас пока об отмене «Гран-при Нидерландов» речь не идет, но все же определенная нервозность сохраняется. В отличие от интриги в чемпионате, где Ферстаппен на своем «Ред Булл» мчится к досрочному титулу, уже третьему по счету. Сейчас Макс с 314 очками опережает ближайшего преследователями и напарника мексиканца Серхио Переса на гигантские 125 очков. При этом, напомним, за победу в «Гран-при» дается 25 баллов. Поэтому, чтобы догнать Ферстаппена, Серхио необходимо выиграть пять гонок при условии, что Макс ни разу не наберет в них даже одного очка. Само собой, это выглядит утопией, пусть до конца сезона-2023 остается еще десять гонок.

Автор: Сергей Подушкин

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