«Формуле-1» угрожают таксисты. «Гран-при Нидерландов» под угрозой

Четырехнедельный перерыв в чемпионате «Формулы-1» подходит к концу — уже 27 августа намечено проведение «Гран-при Нидерландов» на трассе в Зандворте. Конечно же, победитель последних восьми «Гран-при» Макс Ферстаппен на домашней трассе будет явным фаворитом. Но если соперникам будет крайне сложно помешать двукратному чемпиону мира из Нидерландов, то хороший шанс на это есть… у голландских таксистов, которые угрожают демонстрациями и перекрытием дорог, ведущих к автодрому. Конечно же, во всем виноваты деньги.

Движение могут заблокировать

Катализатором скандала стало решение муниципалитета Зандворта, в котором заявили — пропускной сертификат на территорию автодрома получат только резиденты и компании данного муниципалитета. Таксистов из других районов проинформировали, что в дни «Гран-при» им будет запрещен въезд, то есть, по сути, запретили им работать. Естественно, водителям, уже предвкушавшим хорошие доходы (ожидается по 100 с лишним тысяч зрителей во все три дня уик-энда, и многие из них наверняка воспользуются услугами такси), все это очень не понравилось.

По сведениям нидерландских СМИ, особенно возмутились труженики руля из соседнего Харлема. Около 150 таксистов из этого города потребовали от муниципалитета и организаторов «Гран-при» изменить дискриминационное, по их мнению, решение. В противном случае они угрожают принять жесткие меры: в виде публичных протестов и даже блокировки подъездов к трассе. Что может привести к настоящему транспортному коллапсу с самыми неприятными последствиями. Причем не только для болельщиков, но и для персонала команд. Ведь в теории протестующие могут заблокировать в том числе и движение большого количества грузовиков с оборудованием, что грозит сбоями в гоночном расписании вплоть до срыва «Гран-при».

Да, такое развитие событий кажется не слишком вероятным, но разъяренных из-за упущенной выгоды таксистов никогда нельзя недооценивать. Конечно же, власти Зандворта могли бы не рисковать и пойти на компромисс, однако там, похоже, на ультиматумы реагировать не собираются. Как сообщил RacingNews365 представитель властей муниципалитета Вальтер Санс, никаких исключений для нерезидентов Зандворта не будет.

Один этап уже отменяли

«В прошлом году таксисты незаконно получили пропуска и самостоятельно въехали в деревню, что вызвало серьезные нарушения нашего плана мобильности. Мы будем строго придерживаться правил в этом году. Доступ разрешат только таксистам с действующими проездными документами», — заявил Санс. Дав понять, что если таксисты согласуют протестные акции с соответствующими органами, в частности с полицейскими, то это будет вполне законно. Отметим, что население Зандворта по данным на 2021 год составляло всего чуть более 17 тысяч человек, так что резидентов-таксистов там явно совсем немного.

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Возможный транспортный коллапс наверняка раздражает не только многочисленных «оранжевых» болельщиков, собирающихся поддержать явного лидера чемпионата Ферстаппена, но и руководство «королевы автоспорта». Напомним, что в нынешнем сезоне один этап уже был отменен — в середине мая из-за сильного наводнения в этом итальянском регионе пришлось отказаться от проведения «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Решение было принято потому, что в таких условиях безопасное проведение мероприятия невозможно. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в столь трудное время», — объяснили тогда отказ от гонок в «Формуле-1».

Сейчас пока об отмене «Гран-при Нидерландов» речь не идет, но все же определенная нервозность сохраняется. В отличие от интриги в чемпионате, где Ферстаппен на своем «Ред Булл» мчится к досрочному титулу, уже третьему по счету. Сейчас Макс с 314 очками опережает ближайшего преследователями и напарника мексиканца Серхио Переса на гигантские 125 очков. При этом, напомним, за победу в «Гран-при» дается 25 баллов. Поэтому, чтобы догнать Ферстаппена, Серхио необходимо выиграть пять гонок при условии, что Макс ни разу не наберет в них даже одного очка. Само собой, это выглядит утопией, пусть до конца сезона-2023 остается еще десять гонок.