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10:12 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен на домашнем этапе попробует повторить рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд

Рекорд принадлежит немцу Себастьяну Феттелю, его победная серия в 2013 году составила девять гонок.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 августа. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Нидерландов — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Зандворте.

Четырехнедельная пауза в чемпионате подошла к концу. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» продолжит путь к третьему титулу у себя на родине, где имеет все шансы порадовать своих поклонников повторением рекорда «Формулы-1» по количеству побед подряд. Сейчас серия финишей на первом месте 25-летнего пилота составляет восемь гонок, на счету удерживающего рекорд немца Себастьяна Феттеля — девять. Все их он одержал в сезоне 2013 года, выступая за «Ред Булл». В личном зачете текущего чемпионата преимущество Ферстаппена над ближайшим преследователем — партнером по команде мексиканцем Серхио Пересом — уже составляет 125 очков. За третье место плотную борьбу ведут испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), которых разделяет одно очко.

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Благодаря успехам Ферстаппена нидерландский этап вернулся в календарь чемпионата мира в 2021 году. Гран-при не проводился в стране с 1985 года. Нарастающая популярность пилота «Ред Булл» заставила организаторов задуматься над проведением этапа, они просчитали экономическую выгоду и начали реконструкцию автодрома в Зандворте, который принимал у себя Гран-при «Формулы-1» с 1952 года.

Длина круга трассы в Зандворте составляет 4 259 метров, это самый короткий трек в календаре после Гран-при Монако. Трасса включает в себя 14 поворотов, два из которых с углом наклона в 18 градусов, что является нетипичным для треков из календаря «Формулы-1». При этом трасса достаточно узкая, что может затруднить обгоны. Прошлые две гонки здесь выиграл Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:30 мск, вторая — в 17:00 мск. В первой практике примет участие российский пилот Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, в команде «Феррари» он заменит испанца Карлоса Сайнса. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).

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