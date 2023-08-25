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25 августа, источник: Спорт РИА Новости

Риккьярдо сломал руку и пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов

Риккьярдо пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов из-за перелома руки.

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Источник: Reuters

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккьярдо получил перелом руки во второй свободной практике Гран-при Нидерландов «Формулы-1», сообщается на странице чемпионата в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Во время заезда гонщик не справился с управлением и влетел в ограждение. В результате аварии спортсмен получил перелом руки. В оставшейся части этапа Риккьярдо заменит новозеландец Лиам Лоусон, который дебютирует в «королевских гонках».

Риккьярдо в августе прошлого года расторг контракт с «Маклареном» по взаимному согласию. Он присоединился к «Ред Булл» в качестве резервного гонщика в ноябре. В июле «Альфа Таури» взяла его в аренду до конца текущего сезона.

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