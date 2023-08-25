Риккьярдо сломал руку и пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов
Риккьярдо пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов из-за перелома руки.
Риккьярдо пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов из-за перелома руки.
Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккьярдо получил перелом руки во второй свободной практике Гран-при Нидерландов «Формулы-1», сообщается на странице чемпионата в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Во время заезда гонщик не справился с управлением и влетел в ограждение. В результате аварии спортсмен получил перелом руки. В оставшейся части этапа Риккьярдо заменит новозеландец Лиам Лоусон, который дебютирует в «королевских гонках».
Риккьярдо в августе прошлого года расторг контракт с «Маклареном» по взаимному согласию. Он присоединился к «Ред Булл» в качестве резервного гонщика в ноябре. В июле «Альфа Таури» взяла его в аренду до конца текущего сезона.