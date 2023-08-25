Риккьярдо сломал руку и пропустит оставшуюся часть Гран-при Нидерландов

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккьярдо получил перелом руки во второй свободной практике Гран-при Нидерландов «Формулы-1», сообщается на странице чемпионата в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Во время заезда гонщик не справился с управлением и влетел в ограждение. В результате аварии спортсмен получил перелом руки. В оставшейся части этапа Риккьярдо заменит новозеландец Лиам Лоусон, который дебютирует в «королевских гонках».