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27 августа, источник: Lenta.Ru

«Как Шумахер» Голландский пилот стал самым молодым чемпионом Гран-при «Формулы-1». Почему его считают великим гонщиком?

27 августа в Нидерландах прошла первая после летнего перерыва гонка «Формулы-1». Это домашнее Гран-при для Макса Ферстаппена, благодаря которому этап вообще вернулся в календарь сезона. Появление Ферстаппена в королевских гонках в 2015 году и его первые успехи способствовали тому, что в Нидерландах резко возросла популярность «Формулы-1», а сам Макс стал одним из самых главных спортсменов в стране. Когда промоутеры просчитали экономическую выгоду от возвращения турнира в Нидерланды, то сразу начали реконструкцию автодрома в Зандворте. Этапы самой знаменитой гоночной серии не проводились там с 1985 по 2021 год. Но Ферстаппен все изменил. «Лента.ру» — подробнее о том, почему голландец в свои 25 лет стал знаковой фигурой для королевских гонок.

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Источник: AFP 2023

Скорость в крови

У Макса Ферстаппена просто не было вариантов не стать гонщиком. Его отец, Йос, тоже был пилотом «Формулы-1», а первым напарником Ферстаппена-старшего по команде являлся Михаэль Шумахер. Они даже ездили в совместный семейный отпуск, и эти впечатления навсегда остались в памяти Макса, о чем он рассказывал в документальном сериале Netflix Drive to Survive. Мать Ферстаппена, Софи Кумпен, профессионально занималась картингом и в 1995 году выиграла престижный трофей Андреа Маргутти. Дядя и дед голландского гонщика тоже имели отношение к автоспорту — они выступали в классе GT. Неудивительно, что сам Макс, по словам отца, впервые сел за руль квадроцикла примерно в два с половиной года, а в четыре с половиной освоил карт.

Мы не особо волновались, когда впервые привели его на трассу для картинга и посадили за руль. Он научился им управлять за один день. Тогда же мы решили купить ему карт, но не тот, который он уже освоил, а побольше.

Йос Ферстаппен
отец Макса Ферстаппена

Соревноваться Ферстаппен начал в семь лет, в этом же возрасте он выиграл свою первую гонку, опередив ребят, которые были на два-три года старше его. В 2010-м Макс, которому на тот момент было 13 лет, начал участвовать в международных стартах и за три года взял в картинге практически все возможные титулы. В 2014-м состоялся его дебют в гонках на автомобилях с открытыми колесами — «Формуле-3». Там в своем первом сезоне Ферстаппен занял третье место в общем зачете, одержав победу в десяти Гран-при.

Макс сразу показал, насколько он быстр. И агрессивным, кстати, он тоже был сразу. У нас не было конфликтов, мы никогда не ссорились, всегда было взаимное уважение, но мы определенно были принципиальными соперниками.

Александр Албон
бывший напарник Ферстаппена по Red Bull Racing

Ферстаппен с самого начала карьеры отличался спортивной злостью и прямолинейностью. И как человек, и как гонщик. «Я — это я, и не собираюсь меняться, иначе буду считать себя фальшивкой. Я даже не пытаюсь представлять, что фанаты других гонщиков думают обо мне, это пустая трата энергии», — говорил он в одном из интервью. Ферстаппен агрессивно проходит повороты и может в очень жесткой форме отчитать гоночного инженера команды. Характер Макс унаследовал от отца, который во времена выступлений в «Формуле-1» получил прозвище Босс. Правда, сын не был замечен в таких диких историях, в которых мелькало имя отца. Например, в 2000 году Йос устроил драку на картодроме — в результате инцидента один мужчина получил черепно-мозговую травму. Дело частично удалось замять, а Ферстаппен получил условный пятилетний срок.

Макс Ферстаппен с отцом | Источник: AFP 2023

«Мой инструктор по вождению знал, что я участвую в “Формуле-1”»

После первого же сезона в «Формуле-3» Ферстаппен совершил феноменальный скачок по карьерной лестнице и сразу оказался в «Формуле-1», в младшей команде концерна Red Bull — Toro Rosso. Это случилось в 2015 году, Максу на тот момент было всего 17 лет, и он установил первый рекорд в королевских гонках, став самым молодым пилотом в истории.

Некоторые, конечно, говорили, что я был слишком молод. В то время у меня даже не было водительских прав. Мой инструктор по вождению знал, что я участвую в «Формуле-1», но все равно был очень строгим, и это правильно. Хотя у меня были наготове кепки, футболки на случай, чтобы его задобрить, но он ничего не брал.

Макс Ферстаппен
двукратный чемпион мира в классе «Формула-1»

В первой гонке «Формулы-1» в карьере, на Гран-при Австралии, Ферстаппен не доехал до финиша — на 35-м круге у него задымился болид, и голландец был вынужден сойти с дистанции. На подиум в дебютном сезоне королевских гонок Макс так ни разу и не заехал, его лучшим результатом были два четвертых места, в Венгрии и США. В общем зачете Ферстаппен стал 12-м, собрав при этом целый набор индивидуальных наград. Его признали «личностью года», «новичком года» и «автором лучшего обгона».

Источник: Reuters

По-настоящему знаковым для Макса стал следующий сезон 2016 года. Любопытно, что важные изменения в карьере произошли после Гран-при Сочи и были связаны с российским пилотом Даниилом Квятом. Квят приехал на домашний этап в статусе гонщика основной команды Red Bull, находился в хорошей форме и имел за плечами один подиум в трех прошедших Гран-при. Ферстаппен прибыл в Россию, все еще являясь гонщиком дочерней команды Red Bull — Toro Rosso, но гонка в Сочи стала для него последней под флагом этой конюшни. Макс не смог финишировать из-за проблем с мотором, а Квят оказался виновником аварии на первом же круге — он повредил машину своего напарника по команде Даниэля Риккардо и закончил гонку для пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Россиянин признал ошибку, говорил, что это был худший первый круг в его карьере, но итог домашнего Гран-при оказался для Квята более чем жестоким. Их с Ферстаппеном поменяли командами — Даниила сослали в Toro Rosso, а Макса подняли в Red Bull.

В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Но такова жизнь.

Даниил Квят
экс-пилот «Формулы-1»

В первой же гонке после того как Ферстаппен сменил Квята в Red Bull, случилась сенсация. Макс выиграл Гран-при Испании, став самым молодым победителем этапа «Формулы-1» в истории. На тот момент ему было 18 лет и 7 месяцев, Ферстаппен превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Себастьяну Феттелю 2,5 года. Голландец, рассказывая о своих ощущениях после той гонки, признавался, что за пять кругов до финиша у него начались судороги из-за волнения и концентрации, а отец Макса так переживал, что у него из носа пошла кровь.

Пересечение Ферстаппена и Квята в 2016 году было не единственным в их жизни. Спустя несколько лет после гоночной рокировки, случилась еще и любовная. Россиянин расстался с дочерью трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Нельсона Пике — Келли Пике, с которой у Даниила уже был совместный ребенок. А спустя короткое время она стала встречаться с Максом Ферстаппеном. И девятилетняя разница в возрасте в пользу девушки преградой не стала. Ферстаппен и Пике продолжают отношения до сих пор.

Макс Ферстаппен и Келли Пике | Источник: AFP 2023

Злой гений Хэмилтона

Первый титул чемпиона мира в классе «Формулы-1» Ферстаппен завоевал в 2021-м, через пять лет после того, как стал самым молодым победителем отдельно взятого этапа. На пути к этому успеху его карьера развивалась по восходящей — в 2017-м голландец стал шестым в общем зачете, в 2018-м занял четвертое место, в 2019-м и 2020-м заканчивал сезон на третьей строчке.

Перед сезоном 2021 года Макс получил в свое распоряжение болид Red Bull, который был лучшим в пелотоне по мнению экспертов официального сайта «Формулы-1». Этот факт, помноженный на уже существенный опыт Ферстаппена, позволил голландцу вкатиться в сезон по-чемпионски. За первые девять этапов он только раз не попал на пьедестал — из-за прокола шин в Азербайджане. В остальных гонках он пять раз приезжал к финишу первым и трижды — вторым. На десятом этапе, который проходил на автодроме Сильверстоун в Великобритании и являлся домашним для Льюиса Хэмилтона, случилась серьезная авария. Британец атаковал Ферстаппена уже на первом круге, задел колесом болид Red Bull, а тот вылетел в отбойник. На высокой скорости Макс врезался в ограждение, испытав перегрузку 51G (например, пассажир при взлете самолета испытывает перегрузку 1,5G — прим. «Ленты.ру»). Ферстаппен был срочно госпитализирован в больницу для дальнейшей диагностики.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира, и ему не следовало так поступать. У него достаточно опыта, чтобы знать — такие маневры неприемлемы. Я разочарован тем, что гонщик его уровня сделал такой шаг. Он отправил соперника в больницу. Слава богу, Макс не пострадал, это самый большой и важный результат для нас сегодня. Надеюсь, Хэмилтон доволен своей пустой победой.

Кристиан Хорнер
руководитель команды Red Bull Racing

До конца сезона 2021 года соперничество Ферстаппена и Хэмилтона было настолько ожесточенным, что к последнему этапу в Абу-Даби они имели одинаковое количество очков в общем зачете. Макс был выше только за счет большего количества побед — девять против восьми. Все должна была решить последняя гонка. В квалификации лучшим был Ферстаппен, он опередил Хэмилтона на 0,3 секунды, но после проигранного старта и раннего пит-стопа отставание Макса от Льюиса было почти критическим. Хэмилтон всю гонку шел впереди, но благодаря машине безопасности на трассе и рестарту за круг до финиша Ферстаппен сумел опередить британца на последнем круге и завоевать первый в карьере титул чемпиона мира в классе «Формула-1». Параллельно с этим голландец не позволил Хэмилтону взять рекордный, восьмой титул в истории королевских гонок.

Макс Ферстаппен с командой празднует победу в сезоне 2021 года | Источник: AP 2023

В сезоне 2022 года Ферстаппен уверенно защитил звание чемпиона мира, выиграв по ходу сезона 15 гонок из 22. Его команда Red Bull стала лучшей в Кубке конструкторов (общий зачет среди команд «Формулы-1» — прим. «Ленты.ру»). Это был пятый титул австрийской конюшни в истории и первый с 2013 года.

Доминируй, властвуй, обгоняй

По нынешнему сезону Ферстаппен вместе с командой идет победным маршем. Так было до летнего перерыва, который только что завершился, и нет никаких предпосылок к тому, что ситуация изменится. Red Bull cтал обладателем первых мест на всех 12 этапах этого сезона, побив рекорд команды McLaren, установленный в 1988 году. Десять из 12 побед австрийской конюшне принес Ферстаппен, две — его напарник, мексиканец Серхио Перес. Сам Ферстаппен в этом сезоне может собрать целый букет личных рекордов. Во-первых, ему осталась всего одна победа до повторения достижения, которое покорялось только Альберто Аскари в 1952-м и Себастьяну Феттелю в 2013-м. Они выигрывали девять гонок подряд. Будет красиво, если Ферстаппен повторит этот рекорд на ближайшем домашнем этапе в Нидерландах.

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Также Ферстаппен может стать рекордсменом по проценту побед в одном сезоне. Для этого ему нужно выиграть пять из десяти оставшихся этапов. В таком случае процент его побед будет равен 76. На данный момент рекорд с результатом 75 процентов принадлежит Альберто Аскари, но итальянский гонщик в 1952 году выиграл шесть гонок из всего девяти представленных в календаре.

Двигаясь по нынешнему графику, Ферстаппен должен уверенно перекрывать собственный рекорд 2021 года по количеству очков в общем зачете. В первом чемпионском сезоне он набрал 454 балла, сейчас у него уже 314. Пожалуй, сложнее всего для Макса превзойти или хотя бы повторить рекорд Михаэля Шумахера, который заключается в попадании на пьедестал в 19 гонках подряд. У голландца сейчас 13 подиумов кряду, до конца сезона еще десять стартов, так что теоретически результат немца можно и перекрыть. Здесь все будет зависеть не только от самого Ферстаппена, но и от надежности его машины.

Шумахер был невероятным, сумасшедшим гонщиком. Автоспорт был стилем его жизни. То, что я вижу в Ферстаппене, — он точно такой же. Когда он не за рулем гоночного автомобиля, то управляет симулятором и занимается саморазвитием.

Мика Хаккинен
двукратный чемпион мира в классе «Формула-1»

При всей успешности в королевских гонках 25-летний Ферстаппен в последнее время неоднократно говорил о возможном завершении карьеры. «Я занимаюсь этим с четырех лет, скоро наступит момент, когда гонки и доход от них вообще перестанут иметь значение. Хочу прожить хорошую жизнь вне всего этого и не беспокоиться о том, чтобы каждый раз показывать лучшее время на круге», — пояснял голландец. Ферстаппен рассказывал, что хочет немного больше свободного времени, но не намерен совсем отказываться от гонок — поэтому в начале августа он анонсировал создание собственной команды, которая получит название Verstappen.com Racing и будет выступать в классе GT3. Ее дебют запланирован на 2025 год. Также Макс представляет одну из известных киберспортивных команд — Team Redline. По его задумке, этот проект должен предоставить возможность участникам виртуальных гонок, минуя дорогие занятия картингом, сразу перейти в реальные гоночные серии.

Ну, а пока основной деятельностью Макса Ферстаппена все-таки являются гонки «Формулы-1», болельщикам стоит пользоваться возможностью и наслаждаться пилотированием дерзкого чемпиона из Нидерландов.

***

На несколько вопросов о Максе Ферстаппене «Ленте.ру» ответил российский голос «Формулы-1», комментатор Алексей Попов.

«Лента.ру»: Можно ли Ферстаппена уже сейчас назвать легендарным гонщиком «Формулы-1»?

Алексей Попов: В моем представлении слово «легендарный» применимо только к тем, кто уже закончил карьеру. Даже Хэмилтона, который, конечно, будет легендой, как только перестанет соревноваться, я бы сейчас таковым не назвал. Великим — да, так же, как и Ферстаппена, которому всего 25 лет. Его уже сейчас можно назвать великим гонщиком «Формулы-1».

Ферстаппен будет доминировать в королевских гонках ближайшие несколько лет?

Многое зависит от машины. Если команда ошибается, делает плохой болид, то доминировать и выигрывать все гонки он не сможет. Да, он будет выжимать максимум из автомобиля, но про доминирование говорить не придется. А вот если болид будет конкурентоспособным, тогда — да. Другой момент — психологический. Макс неоднократно давал понять, что уже устал. Есть люди, например, Алонсо, который в 42 года продолжает выступать, и он вообще не состарился. А у Ферстаппена контракт до 2028 года, и он сам говорил, что посмотрит, как быть дальше. У него нет такой амбиции — выиграть больше всех титулов, он доминирует здесь и сейчас, а как только ему надоест, он просто остановится и все.

В чем самые сильные качества Ферстаппена как гонщика?

Я бы сказал, что самое сильное его качество — это заряженность на результат. Кажется, что оно должно быть у всех спортсменов, но на самом деле его почти ни у кого нет. Большая часть людей удовлетворяется на каком-то этапе и начинает удерживать счет, говоря на языке игровых видов спорта. Если у человека есть большое преимущество в чемпионате, то он не будет стараться любой ценой обогнать соперника в борьбе за первое место в одной отдельно взятой гонке. Так вот, это не про Ферстаппена. Он может даже ехать первым с большим отрывом, но рискнуть, чтобы показать лучшее время на круге, если оно на тот момент принадлежит кому-то другому. Даже несмотря на то что лучший круг ни на что по большому счету не влияет. В Ферстаппене есть одержимость быть лучшим во всем. Да, Макс хорош в дождливую погоду на трассе, он отлично чувствует машину и умеет ее настраивать, но главным его качеством я бы назвал сумасшедшую заряженность на результат, привитую его отцом.

В чем интрига оставшейся части сезона? Ведь, Ферстаппен уже, по сути, чемпион.

Да, если с ним не случится чего-то плохого, чего мы ему ни в коем случае не желаем, то он выиграет третий титул подряд. А что касается интриги, то тут есть два мнения. Те болельщики, которые присоединились к просмотру «Формулы-1» недавно, после выхода сериала на Netflix, ждут, что будут постоянно происходить какие-то яркие события, как, например, в баскетболе — мячи залетают то в одну корзину, то в другую. Старые болельщики, как я, понимают, что в «Формуле-1» очень часто бывают периоды доминирования и не стоит ждать постоянной смены лидера. Нужно рассматривать каждую отдельно взятую гонку и находить в ней интригу.

Что касается Льюиса Хэмилтона, могут ли, по-вашему, у него быть впереди еще чемпионские титулы?

Физически он готов, возраст не станет преградой. Психологически он тоже заряжен на результат. Если Ферстаппен, как я уже говорил, выступает ради побед здесь и сейчас, то Хэмилтона как раз заботит количество титулов, наследие, которое он оставит. Вопрос упирается в технику. Если в ближайшие три-четыре года Mercedes предоставит ему машину, которая сможет объехать Red Bull, тогда да. Другое дело, что Ферстаппен тоже становится сильнее, он далеко не достиг предела в технике. Так что у Хэмилтона есть две надежды — отличный болид и психологическая усталость Макса.

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