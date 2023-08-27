Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1» по победам в гонках подряд
Ранее девять раз подряд побеждал немец Себастьян Феттель в 2013 году.
Ранее девять раз подряд побеждал немец Себастьян Феттель в 2013 году.
ТАСС, 27 августа. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Нидерландов. Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.
Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин». Третьим стал французский пилот «Альпина» Пьер Гасли.
Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд «Формулы-1» по этому показателю. Ранее девять раз подряд победить удавалось только немцу Себастьяну Феттелю в 2013 году.