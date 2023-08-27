Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Шинник
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
Лилль
20
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
Родина
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Тюмень
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Метц
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Тулуза
20
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
22
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
18:39 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1» по победам в гонках подряд

Ранее девять раз подряд побеждал немец Себастьян Феттель в 2013 году.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 27 августа. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Нидерландов. Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин». Третьим стал французский пилот «Альпина» Пьер Гасли.

Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд «Формулы-1» по этому показателю. Ранее девять раз подряд победить удавалось только немцу Себастьяну Феттелю в 2013 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь