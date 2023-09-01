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00:19 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен в Италии попробует стать рекордсменом «Формулы-1» по победам подряд

Нидерландский пилот делит достижение с немцем Себастьяном Феттелем — на счету обоих по девять первых мест кряду.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 1 сентября. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Италии — стартует в пятницу на автодроме в Монце.

Мало что может помешать нидерландцу Максу Ферстаппену в нынешнем сезоне завоевать третий чемпионский титул. Нидерландский пилот «Ред Булл» выиграл 11 гонок из 13 и в Италии может стать единоличным рекордсменом по количеству финишей на первом месте подряд. Сейчас он делит это достижение с немцем Себастьяном Феттелем — на счету обоих по девять побед подряд. Преимущество Ферстаппена над ближайшим преследователем — напарником по команде мексиканцем Серхио Пересом — составляет уже 138 очков.

Гран-при Италии — один из старейших этапов чемпионата мира, он непрерывно проводится с самого первого сезона «Формулы-1». Все гонки традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле. Трасса является одной из самых скоростных — средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменами по количеству побед на Гран-при Италии являются семикратные чемпионы мира британец Льюис Хэмилтон и немец Михаэль Шумахер, оба пересекали финишную черту первыми по пять раз. Из действующих пилотов дважды здесь побеждал испанец Фернандо Алонсо, по разу — монегаск Шарль Леклер, австралиец Даниэль Риккьярдо, француз Пьер Гасли и Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).

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