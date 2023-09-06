Друг Шумахера назвал состояние автогонщика безнадежным

«На этот вопрос есть только один ответ, и его сын Мик дал его в 2022 году в одном из своих редких интервью: “Я бы всё отдал, чтобы поговорить с папой”. В этом предложении говорится всё о том, каким был его отец на протяжении более 3500 дней. Случай без надежды», — сказал Бенуа.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во Французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике. Семья Шумахера скрывает всё, что происходит с гонщиком на протяжении последних лет.