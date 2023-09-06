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20:59 (мск), источник: Известия

Друг Шумахера назвал состояние автогонщика безнадежным

Швейцарский журналист, бывший гонщик и друг Михаэля Шумахера Роджер Бенуа поделился мыслями о состоянии легенды «Формулы-1», который получил тяжелую травму головы в 2013 году, катаясь на горных лыжах в Альпах, сообщает издание Blink.

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«На этот вопрос есть только один ответ, и его сын Мик дал его в 2022 году в одном из своих редких интервью: “Я бы всё отдал, чтобы поговорить с папой”. В этом предложении говорится всё о том, каким был его отец на протяжении более 3500 дней. Случай без надежды», — сказал Бенуа.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во Французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике. Семья Шумахера скрывает всё, что происходит с гонщиком на протяжении последних лет.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Ferrari Михаэля Шумахера уйдет с молотка в Женеве. Аукционный дом Sotheby’s объявил минимальную сумму в $9,4 млн. На болиде Ferrari Шумахер одержал пять побед в Гран-при в 2003 году.

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