Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура «Формулы-1»

ТАСС, 15 сентября. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Сингапура — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Нидерландец Макс Ферстаппен продолжает доминировать в чемпионате — на прошлом этапе он стал единоличным рекордсменом «Формулы-1» по победам подряд (10), всего же в текущем сезоне он выиграл 12 гонок из 14. При определенных раскладах пилот «Ред Булл» может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап — на Гран-при Японии. Для этого ему необходимо в ближайших двух гонках набрать на 35 очков больше партнера по команде мексиканца Серхио Переса. Пока же Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура и продлить серию финишей на первом месте.

А вот «Ред Булл» уже в Сингапуре может гарантировать себе победу в Кубке конструкторов. Для этого команде необходимо сделать победный дубль и надеяться на финиш вне топ-10 обоих пилотов «Мерседеса». Если же один из гонщиков немецкого коллектива наберет одно очко, то Ферстаппену или Пересу, помимо дубля, необходимо будет проехать быстрейший круг в гонке, за что дается дополнительный балл.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. В 2020 и 2021 годах Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по количеству побед здесь является немец Себастьян Феттель (пять), четырежды первым финишную черту пересекал британец Льюис Хэмилтон, дважды — испанец Фернандо Алонсо, по одной победе на счету немца Нико Росберга и Переса.