Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура «Формулы-1»
При определенных раскладах пилот «Ред Булл» может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап.
При определенных раскладах пилот «Ред Булл» может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап.
ТАСС, 15 сентября. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Сингапура — стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Нидерландец Макс Ферстаппен продолжает доминировать в чемпионате — на прошлом этапе он стал единоличным рекордсменом «Формулы-1» по победам подряд (10), всего же в текущем сезоне он выиграл 12 гонок из 14. При определенных раскладах пилот «Ред Булл» может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап — на Гран-при Японии. Для этого ему необходимо в ближайших двух гонках набрать на 35 очков больше партнера по команде мексиканца Серхио Переса. Пока же Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура и продлить серию финишей на первом месте.
А вот «Ред Булл» уже в Сингапуре может гарантировать себе победу в Кубке конструкторов. Для этого команде необходимо сделать победный дубль и надеяться на финиш вне топ-10 обоих пилотов «Мерседеса». Если же один из гонщиков немецкого коллектива наберет одно очко, то Ферстаппену или Пересу, помимо дубля, необходимо будет проехать быстрейший круг в гонке, за что дается дополнительный балл.
Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. В 2020 и 2021 годах Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Рекордсменом по количеству побед здесь является немец Себастьян Феттель (пять), четырежды первым финишную черту пересекал британец Льюис Хэмилтон, дважды — испанец Фернандо Алонсо, по одной победе на счету немца Нико Росберга и Переса.
Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).