Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Сайнс во второй раз в сезоне стал победителем квалификации, ранее испанец стал победителем квалификации на предыдущем этапе чемпионата мира — Гран-при Италии, гонку тогда выиграл стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший 10-ю победу подряд и установивший рекорд «Формулы-1» по этому показателю.

Первый сегмент квалификации был завершен досрочно из-за аварии канадского пилота команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла, который не сумел справиться с управлением. Сам гонщик не пострадал. Ферстаппен, который лидирует в общем зачете, стал 11-м и во второй раз в сезоне не попал в третий сегмент.