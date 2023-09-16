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18:06 (мск), источник: ТАСС

Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1»

ТАСС, 16 сентября. Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Сингапура. Соревнования прошли на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

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Источник: Reuters

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Сайнс во второй раз в сезоне стал победителем квалификации, ранее испанец стал победителем квалификации на предыдущем этапе чемпионата мира — Гран-при Италии, гонку тогда выиграл стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший 10-ю победу подряд и установивший рекорд «Формулы-1» по этому показателю.

Первый сегмент квалификации был завершен досрочно из-за аварии канадского пилота команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла, который не сумел справиться с управлением. Сам гонщик не пострадал. Ферстаппен, который лидирует в общем зачете, стал 11-м и во второй раз в сезоне не попал в третий сегмент.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября и начнется в 15:00 мск.

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