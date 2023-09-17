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17:12 (мск), источник: ТАСС

Сайнс прервал рекордную серию побед Ферстаппена на этапах Гран-при «Формулы-1»

Второе место на Гран-при Сингапура занял Ландо Норрис, третьим финишировал Льюис Хэмилтон.

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Источник: Reuters

ТАСС, 17 сентября. Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Сингапура. Соревнования прошли на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Сайнс прервал рекордную серию нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена из 10 побед на этапах Гран-при. Второе место в гонке занял британец Ландо Норрис («Макларен»), третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

На последнем круге шедший на третьей строчке британец Джордж Расселл («Мерседес») не справился с управлением и сошел с дистанции. Впервые в нынешнем сезоне победу на этапе Гран-при одержал не гонщик команды «Ред Булл». Ранее 12 гонок выиграл действующий чемпион мира Ферстаппен, 2 — его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен на Гран-при Сингапура занял пятое место, Перес стал восьмым.

Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачете чемпионата мира, набрав 374 очка. Второе место занимает Перес (223 очка), на третье место поднялся Хэмилтон (180). Занимавший третью строчку испанец Фернандо Алонсо (170) из «Астон Мартин» впервые в текущем сезоне не смог попасть в очковую зону, финишировав 15-м.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (597 очков). В тройке лидеров также находятся «Мерседес» (289) и «Феррари» (265).

Следующий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет в Японии с 22 по 24 сентября.

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