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12:10 (мск), источник: ТАСС

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов

«Ред Булл» завоевал трофей в шестой раз в истории.

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Источник: Reuters

ТАСС, 24 сентября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме «Судзука».

Второе место в гонке занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Пиастри проводит дебютный сезон в «Формуле-1» и впервые в карьере попал на подиум. Болельщики голосованием на официальном сайте «Формулы-1» признали его гонщиком дня по итогам Гран-при Японии.

«Ред Булл» досрочно стал победителем Кубка конструкторов. Идущий на втором месте «Мерседес» лишился математических шансов обойти «Ред Булл» в зачете. У «Ред Булла» после 16 этапов 623 очка, у «Мерседеса» — 305. «Ред Булл» выиграл второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории (2010−2013, 2022, 2023).

Источник: Reuters

В зачете пилотов с 400 очками лидирует Ферстаппен. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (223 очка). Тройку лидеров замыкает британец Льюис Хэмилтон (190).

Следующий этап Гран-при пройдет в Катаре с 6 по 8 октября. Ферстаппен может на нем досрочно оформить чемпионство.

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