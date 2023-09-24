Команда «Формулы-1» «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов

ТАСС, 24 сентября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме «Судзука».

Второе место в гонке занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Пиастри проводит дебютный сезон в «Формуле-1» и впервые в карьере попал на подиум. Болельщики голосованием на официальном сайте «Формулы-1» признали его гонщиком дня по итогам Гран-при Японии.

«Ред Булл» досрочно стал победителем Кубка конструкторов. Идущий на втором месте «Мерседес» лишился математических шансов обойти «Ред Булл» в зачете. У «Ред Булла» после 16 этапов 623 очка, у «Мерседеса» — 305. «Ред Булл» выиграл второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории (2010−2013, 2022, 2023).

В зачете пилотов с 400 очками лидирует Ферстаппен. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (223 очка). Тройку лидеров замыкает британец Льюис Хэмилтон (190).