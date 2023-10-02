Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Челси
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Монца
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Верона
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Динамо М
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
24
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
91
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Барыс
30
Футбол. Первая лига
19:00
Сокол
Алания
00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
83
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Химки
02
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
КАМАЗ
10
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA одобрила заявку команды Andretti на вступление в «Формулу-1»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила заявку американской команды Andretti Formula Racing как кандидата на вступление в «Формулу-1».

Наверх
Источник: AP 2023

«Компания Andretti Formula Racing LLC стала единственным кандидатом, отвечающим строгим критериям, установленным FIA, из четырех команд, подавших официальные заявки на втором этапе. FIA пришла к выводу, что заявка от Andretti должна перейти на следующий этап», — написано в заявлении федерации.

В рамках согласованного процесса выводы FIA по заявлению команды Andretti теперь будут переданы руководству «Формулы-1» (FOM) для дальнейшего обсуждения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
'Да, я инвалид'. Ампутация Костомарова и другие беды фигуристов
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь