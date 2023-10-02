FIA одобрила заявку команды Andretti на вступление в «Формулу-1»

«Компания Andretti Formula Racing LLC стала единственным кандидатом, отвечающим строгим критериям, установленным FIA, из четырех команд, подавших официальные заявки на втором этапе. FIA пришла к выводу, что заявка от Andretti должна перейти на следующий этап», — написано в заявлении федерации.