FIA одобрила заявку команды Andretti на вступление в «Формулу-1»
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила заявку американской команды Andretti Formula Racing как кандидата на вступление в «Формулу-1».
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила заявку американской команды Andretti Formula Racing как кандидата на вступление в «Формулу-1».
«Компания Andretti Formula Racing LLC стала единственным кандидатом, отвечающим строгим критериям, установленным FIA, из четырех команд, подавших официальные заявки на втором этапе. FIA пришла к выводу, что заявка от Andretti должна перейти на следующий этап», — написано в заявлении федерации.
В рамках согласованного процесса выводы FIA по заявлению команды Andretti теперь будут переданы руководству «Формулы-1» (FOM) для дальнейшего обсуждения.