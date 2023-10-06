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00:39 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен в Катаре может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1»

Для завоевания третьего титула подряд пилоту будет достаточно набрать всего три очка, независимо от результата партнера по команде мексиканца Серхио Переса, идущего вторым.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 октября. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Катара — стартует в пятницу в городе Лусаил. Этот этап станет четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уикенда со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу проводится квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй — 10, третий — 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.

На прошлом этапе в Японии «Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов, в Катаре придет черед оформлять победу в чемпионате лидеру команды нидерландцу Максу Ферстаппену — для завоевания третьего титула подряд ему достаточно будет набрать всего три очка, независимо от результата партнера по команде мексиканца Серхио Переса, который идет вторым в личном зачете. Поэтому с большой долей вероятности Ферстаппен отпразднует третье чемпионство уже по итогам спринтерской гонки в субботу.

Катар впервые принял этап «Формулы-1» в 2021 году, заменив в календаре отмененный из-за пандемии коронавируса Гран-при Австралии. С 2023 года вступает в силу десятилетний контракт на проведение этапа в Катаре. Открытие автодрома в Лусаиле состоялось в 2004 году, с тех пор здесь неизменно проходит этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). Первое соревнование машин с открытыми колесами здесь прошло в 2009 году, когда состоялся этап GP2 Asia. В 2021 году гонку в Катаре выиграл британец Льюис Хэмилтон.

Первая часть свободных заездов начнется в 16:30 мск, квалификация к основной гонке — в 20:00 мск. В субботу состоятся квалификация к спринту (16:00 мск) и спринтерская гонка (20:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).

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