Ферстаппен в Катаре может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1»
Для завоевания третьего титула подряд пилоту будет достаточно набрать всего три очка, независимо от результата партнера по команде мексиканца Серхио Переса, идущего вторым.
Для завоевания третьего титула подряд пилоту будет достаточно набрать всего три очка, независимо от результата партнера по команде мексиканца Серхио Переса, идущего вторым.
ТАСС, 6 октября. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Катара — стартует в пятницу в городе Лусаил. Этот этап станет четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.
Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уикенда со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу проводится квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй — 10, третий — 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.
На прошлом этапе в Японии «Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов, в Катаре придет черед оформлять победу в чемпионате лидеру команды нидерландцу Максу Ферстаппену — для завоевания третьего титула подряд ему достаточно будет набрать всего три очка, независимо от результата партнера по команде мексиканца Серхио Переса, который идет вторым в личном зачете. Поэтому с большой долей вероятности Ферстаппен отпразднует третье чемпионство уже по итогам спринтерской гонки в субботу.
Катар впервые принял этап «Формулы-1» в 2021 году, заменив в календаре отмененный из-за пандемии коронавируса Гран-при Австралии. С 2023 года вступает в силу десятилетний контракт на проведение этапа в Катаре. Открытие автодрома в Лусаиле состоялось в 2004 году, с тех пор здесь неизменно проходит этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). Первое соревнование машин с открытыми колесами здесь прошло в 2009 году, когда состоялся этап GP2 Asia. В 2021 году гонку в Катаре выиграл британец Льюис Хэмилтон.
Первая часть свободных заездов начнется в 16:30 мск, квалификация к основной гонке — в 20:00 мск. В субботу состоятся квалификация к спринту (16:00 мск) и спринтерская гонка (20:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).