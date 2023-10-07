Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Милан
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Торино
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Челси
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
110
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
17
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Дармштадт
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Болонья
22
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Зенит
02
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Трактор
14
Хоккей. КХЛ
13:00
Куньлунь РС
Спартак
34
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Локомотив
22
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
21:41 (мск), источник: ТАСС

Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»

ТАСС, 7 октября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачета чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.

Наверх
Источник: Reuters

В спринтерской гонке Гран-при Катара Ферстаппену было необходимо набрать три очка, чтобы стать недосягаемым для напарника по команде мексиканца Серхио Переса, который занимает второе место в зачете пилотов. Однако мексиканский пилот не смог завершить спринт из-за аварии на 11-м круге.

Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1», ранее он завоевывал чемпионский титул в 2021 и 2022 годах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь