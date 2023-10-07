Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»
ТАСС, 7 октября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачета чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.
ТАСС, 7 октября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачета чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года.
В спринтерской гонке Гран-при Катара Ферстаппену было необходимо набрать три очка, чтобы стать недосягаемым для напарника по команде мексиканца Серхио Переса, который занимает второе место в зачете пилотов. Однако мексиканский пилот не смог завершить спринт из-за аварии на 11-м круге.
Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1», ранее он завоевывал чемпионский титул в 2021 и 2022 годах.