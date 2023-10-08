Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара «Формулы-1»

ТАСС, 8 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона-2023 — Гран-при Катара. Соревнования прошли в городе Лусаил.

Второе место занял австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул его партнер по команде британец Ландо Норрис. На первом круге оба пилота команды «Мерседес» британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись, проходя первый поворот. В итоге Хэмилтон досрочно завершил гонку, а его партнер по команде финишировал четвертым.

Испанец Карлос Сайнс — младший, выступающий за «Феррари», пропустил гонку из-за проблем с топливной системой болида. Пилот должен был стартовать с 12-й позиции. Сайнс-младший является единственным гонщиком не из «Ред Булл» в этом сезоне «Формулы-1», который становился победителем этапа Гран-при. Испанец выиграл гонку на прошлом этапе, который прошел в Сингапуре.

В субботу Ферстаппен досрочно выиграл общий зачет среди пилотов и стал трехкратным чемпионом «Формулы-1». Для завоевания чемпионского титула нидерландскому гонщику нужно было набрать три очка по итогам спринтерской гонки, чтобы стать недосягаемым для Серхио Переса («Ред Булл»), однако мексиканец не смог финишировать из-за столкновения.

В общем зачете пилотов у Ферстаппена 433 очка, в тройку лучших также входят Перес (225) и Хэмилтон (194). В Кубке конструкторов команда «Ред Булл» набрала 658 очков, ранее она досрочно завоевала трофей. Следом идут «Мерседес» (326) и «Феррари» (298).