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22:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо поздравил россиянина с победой на ЧМ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо поздравил российского пилота Кирилла Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу.

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Источник: AFP 2023

Россиянин одержал в понедельник победу в классе Original Karts и стал первым российским чемпионом мира по картингу. Куцков выступает за команду DPK Racing, которая использует карты FA Alonso, разрабатывающиеся в коллаборации с испанским пилотом и носящие его имя.

«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Алонсо становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах в составе «Рено».

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