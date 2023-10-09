Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо поздравил россиянина с победой на ЧМ
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо поздравил российского пилота Кирилла Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо поздравил российского пилота Кирилла Куцкова с победой на чемпионате мира по картингу.
Россиянин одержал в понедельник победу в классе Original Karts и стал первым российским чемпионом мира по картингу. Куцков выступает за команду DPK Racing, которая использует карты FA Alonso, разрабатывающиеся в коллаборации с испанским пилотом и носящие его имя.
«DPK Racing и FA Alonso Kart — чемпионы мира второй год подряд! Поздравляю Кирилла Куцкова. Большие поздравления команде», — написал Алонсо в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Алонсо становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах в составе «Рено».