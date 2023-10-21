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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Леклер выиграл квалификацию ГП США, Ферстаппен потерял поул из-за нарушения границ

На трассе «Трасса Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1.

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Источник: Reuters

Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Отметим, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший лучший результат, лишился времени из-за нарушения границ трассы.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157.
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545.
18. Александер Албон («Уильямс») +1,592.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104.

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