Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

ТАСС, 4 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял британец Ландо Норрис из команды «Макларен». Третьим финишировал партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по итогам 17-го этапа.