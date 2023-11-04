Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», третье место занял Серхио Перес из команды «Ред Булл».
Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», третье место занял Серхио Перес из команды «Ред Булл».
ТАСС, 4 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.
Второе место занял британец Ландо Норрис из команды «Макларен». Третьим финишировал партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по итогам 17-го этапа.
Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.