Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал Сосьедад
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Лилль
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона
Виннипег
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Удинезе
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
5.11
Вашингтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
5.11
Детройт
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.11
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.11
Сент-Луис
Монреаль
Хоккей. НХЛ
5.11
Торонто
Баффало
Хоккей. НХЛ
5.11
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
5.11
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
5.11
Миннесота
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.11
Чикаго
Флорида
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
00
Хоккей. НХЛ
5.11
Ванкувер
Даллас
Хоккей. НХЛ
5.11
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.11
Сан-Хосе
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.11
Сиэтл
Калгари
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
61
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Барыс
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Авангард
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо
43
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
24
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Сибирь
20
Футбол. Первая лига
5.11
Тюмень
Сокол
Все события
Фоторепортажи
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
22:41 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», третье место занял Серхио Перес из команды «Ред Булл».

Наверх
Источник: AP 2023

ТАСС, 4 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял британец Ландо Норрис из команды «Макларен». Третьим финишировал партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по итогам 17-го этапа.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь