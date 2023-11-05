Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии «Формулы-1»

ТАСС, 5 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Бразилии. Соревнования прошли в Сан-Паулу.

Второе место занял британский пилот «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин». Испанский гонщик в 106-й раз попал на подиум, выйдя на четвертое место по этому показателю и сравнявшись с французом Аленом Простом. Больше попаданий в тройку лучших имеют немцы Себастьян Феттель (122) и Михаэль Шумахер (155), а также британец Льюис Хэмилтон (197).

Ферстаппен одержал 17-ю победу в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных Гран-при за один год, установленный в конце октября на соревнованиях в Мексике. Победа в Бразилии стала для нидерландца 52-й за время выступления в «Формуле-1», он вышел на чистое четвертое место, опередив Проста. Впереди только Феттель (53), Шумахер (91) и Хэмилтон (103).

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1», в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 524 очками. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (258 очков). Третьим идет Хэмилтон (226). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил «Ред Булл» (782), вторую строчку занимает «Мерседес» (382), третью — «Феррари» (362).