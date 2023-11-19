Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

ТАСС, 19 ноября. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Лас-Вегаса. Соревнования прошли на городской трассе в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Тройку лучших замкнул мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес.

По ходу гонки Ферстаппен был оштрафован на пять секунд за выдавливание с трассы Леклера на первом повороте дистанции. На четвертом круге британский пилот «Макларена» Ландо Норрис потерял управление болидом и врезался в барьер безопасности. Норрис сразу же сказал команде, что с ним все в порядке, позднее британца доставили в больницу для профилактического обследования.

Ферстаппен выиграл Гран-при в 18-й раз в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных этапов за один год. Ферстаппен одержал 53-ю победу на этапах «Формулы-1» и сравнялся по этому показателю с германским пилотом Себастьяном Феттелем. Теперь они делят третье место по этому показателю. Впереди только немец Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1», в общем зачете на счету нидерландца 549 очков. Второе место после попадания на подиум в этой гонке гарантировал его партнер по команде Перес (273 очка). Третьим идет Хэмилтон (232). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил «Ред Булл» (822), вторую строчку занимает «Мерседес» (392), третью — «Феррари» (388).